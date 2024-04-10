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Які правила оподаткування пива в Україні, – пояснили в ДПС

22:18, 10 квітня 2024
Ведення суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі безалкогольного пива акцизним податком не оподатковуються.
Які правила оподаткування пива в Україні, – пояснили в ДПС
Джерело фото: if.tax.gov.ua
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Державна податкова служба у Черкаській області надає пояснення щодо оподаткування пива відповідно до законодавства України.

Згідно з пп. 14.1.144 Податкового кодексу України (ПКУ), пиво визначається як насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій з вмістом спирту етилового від 0,5 відсоткових об’ємних одиниць, одержаний під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами. Цей вид напою відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 00.

За визначенням, безалкогольне пиво – це напій з діоксидом вуглецю та пінкою, що отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами з об’ємною часткою спирту не більш як 0,5 відсотків. Цей напій класифікується як товарна група УКТ ЗЕД за кодом 2202.

Підакцизним, тобто підпадаючим під акцизний податок, вважається лише пиво, яке відноситься до товарної групи 2203 00 згідно з УКТ ЗЕД, зазначено у пункті 215.3.1 ПКУ.

Оскільки на товари, що належать до товарної групи 2202 згідно з УКТ ЗЕД, ставки акцизного податку не встановлені, вони не віднесені до підакцизних.

Таким чином, операції з реалізації безалкогольного пива не підлягають оподаткуванню акцизним податком згідно із законодавством.

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