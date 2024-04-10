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Національний авіаційний університет очолила депутатка Київради Ксенія Семенова

16:05, 10 квітня 2024
НАУ вперше очолила жінка.
Національний авіаційний університет очолила депутатка Київради Ксенія Семенова
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У Національному авіаційному університеті (НАУ) призначили виконувачку обов’язків ректора. Нею стала освітянка та депутатка Київради Ксенія Семенова.

Як повідомили в НАУ, Ксенія Семенова займала посаду в.о. проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку університету.

«Уперше за довголітню історію українського технічного університету його очолить молода жінка, яка фокусується на сфері освіти, якісних змінах в ній, впровадженню найкращих практик ЄС та США в систему вищої освіти України. Ксенія є випускницею факультету електроніки НАУ, її батько був науковцем, закінчив радіотехнічний факультет авіаційного університету», — зазначили в НАУ.

Семенову обрали на голосуванні Наглядової ради НАУ. Її створили у січні 2024 року, щоб підтримувати управління університету та посилити процес модернізації. Наглядова рада складається із 7 членів, серед яких представники державної влади, випускники університету, представники бізнесу, професійні менеджери.

Вона є випускницею факультету електроніки вишу. А з 2013 по 2021 рік Семенова працювала викладачкою в НАУ.

У 2017-2021 роках вона була директоркою освітніх програм у мережі академічних бізнес-інкубаторів YEP, які займаються бізнес-освітою для молоді та розвивають підприємництво України.

У 2019 році Семенова стала помічницею народного депутата Романа Грищука, який є членом Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

У 2020 році обрана депутаткою Київради, входить до Постійної комісії Київської міської ради з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг, є заступницею голови цієї комісії.

Ксенія Семенова прокоментувала своє призначення на посаду.

«Від сьогодні я виконую обов'язки ректорки НАУ. Це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти й науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради», - наголосила вона.

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