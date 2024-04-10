Практика судов
  1. В Украине

Национальный авиационный университет возглавила депутат Киевсовета Ксения Семенова

16:05, 10 апреля 2024
НАУ впервые возглавила женщина.
Национальный авиационный университет возглавила депутат Киевсовета Ксения Семенова
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном авиационном университете (НАУ) назначили исполняющую обязанности ректора. Ею стала просветительница и депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Как сообщили в НАУ, Ксения Семенова занимала должность и. проректора по научной работе и инновационному развитию университета.

«Впервые за долголетнюю историю украинского технического университета его возглавит молодая женщина, которая фокусируется на сфере образования, качественных изменениях в нем, внедрении лучших практик ЕС и США в систему высшего образования Украины. Ксения - выпускница факультета электроники НАУ, ее отец был ученым, окончил радиотехнический факультет авиационного университета», — отметили в НАУ.

Семенову избрали на голосовании Наблюдательного совета НАУ. Она была создана в январе 2024 года, чтобы поддерживать управление университета и усилить процесс модернизации. Набсовет состоит из 7 членов, среди которых представители государственной власти, выпускники университета, представители бизнеса, профессиональные менеджеры.

Она является выпускницей факультета электроники вуза. А с 2013 по 2021 год Семенова работала преподавательницей в НАУ.

В 2017-2021 гг. она была директором образовательных программ в сети академических бизнес-инкубаторов YEP, которые занимаются бизнес-образованием для молодежи и развивают предпринимательство Украины.

В 2019 году Семенова стала помощницей народного депутата Романа Грищука, являющегося членом Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В 2020 году избрана депутатом Киевсовета, входит в Постоянную комиссию Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, является заместителем председателя этой комиссии.

Ксения Семенова прокомментировала свое назначение на должность.

«С сегодняшнего дня я исполняю обязанности ректора НАУ. Это впервые, когда такое решение Министерство образования и науки принимает на основе рекомендации наблюдательного совета», - подчеркнула она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Требование ТЦК будет считаться врученным и с момента проставления отметки о невозможности его вручения, а руководитель ТЦК сможет инициировать задержание уклониста

Даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать в отношении уклоняющегося соответствующие ограничения.

Кого смогут мобилизовать в аппаратах судов, Высшем совете правосудия и ВККС: что известно

С «бронированием» работников аппаратов судов и помощников судей прогнозируют проблемы.

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации осужденных – будут ли они иметь право уволиться потом с военной службы

Кого и как будут условно-досрочно освобождать от отбывания наказания для прохождения военной службы – парламент принял законопроект за основу.

За игнорирование правил военного учета бизнес будут штрафовать на 59,5 тысячи гривен – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в 5 раз.

У Кабмина будет месяц на разработку новых правил бронирования и критериев критически важных предприятий

Законопроект о мобилизации дает Правительству месяц на то, чтобы пересмотреть определение предприятий, работники которых подлежат бронированию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео