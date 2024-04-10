Национальный авиационный университет возглавила депутат Киевсовета Ксения Семенова

НАУ впервые возглавила женщина.

В Национальном авиационном университете (НАУ) назначили исполняющую обязанности ректора. Ею стала просветительница и депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Как сообщили в НАУ, Ксения Семенова занимала должность и. проректора по научной работе и инновационному развитию университета.

«Впервые за долголетнюю историю украинского технического университета его возглавит молодая женщина, которая фокусируется на сфере образования, качественных изменениях в нем, внедрении лучших практик ЕС и США в систему высшего образования Украины. Ксения - выпускница факультета электроники НАУ, ее отец был ученым, окончил радиотехнический факультет авиационного университета», — отметили в НАУ.

Семенову избрали на голосовании Наблюдательного совета НАУ. Она была создана в январе 2024 года, чтобы поддерживать управление университета и усилить процесс модернизации. Набсовет состоит из 7 членов, среди которых представители государственной власти, выпускники университета, представители бизнеса, профессиональные менеджеры.

Она является выпускницей факультета электроники вуза. А с 2013 по 2021 год Семенова работала преподавательницей в НАУ.

В 2017-2021 гг. она была директором образовательных программ в сети академических бизнес-инкубаторов YEP, которые занимаются бизнес-образованием для молодежи и развивают предпринимательство Украины.

В 2019 году Семенова стала помощницей народного депутата Романа Грищука, являющегося членом Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В 2020 году избрана депутатом Киевсовета, входит в Постоянную комиссию Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, является заместителем председателя этой комиссии.

Ксения Семенова прокомментировала свое назначение на должность.

«С сегодняшнего дня я исполняю обязанности ректора НАУ. Это впервые, когда такое решение Министерство образования и науки принимает на основе рекомендации наблюдательного совета», - подчеркнула она.

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