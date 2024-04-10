Требование ТЦК будет считаться врученным и с момента проставления отметки о невозможности его вручения, а руководитель ТЦК сможет инициировать задержание уклониста

Даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать в отношении уклоняющегося соответствующие ограничения.

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День проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождение, места жительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого можно будет задавать вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем.

Кроме того, неуточнение военно-учетных данных позволит руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК. Об этом говорится в новых нормах законопроекта об усилении мобилизации 10449.

При этом следует отметить, что 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета (законопроект 10062), позволяющий государству видеть, как «на ладони», где лицо работает, временно проживает, по какому адресу зарегистрировано его авто и т.д. Эти данные будут в Реестре военнообязанных, и доступ к ним будет у ТЦК.

Кроме того, 10 апреля Верховная Рада приняла законопроект 10379, увеличивающий до 22,5 тыс. грн штраф за уклонение от военного учета для самого уклониста, и до 59,5 тыс. грн – для предприятия, где он работает.

Так, законопроект 10449 в финальной редакции дополняет закон о мобилизационной подготовке и мобилизации новой статьей 27 «Меры воздействия».

В соответствии с ней, в случае неисполнения при мобилизации гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации), руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки обращается в органы и подразделения, входящие в систему полиции, относительно осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

В случае получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение 5 дней со дня получения такого ответа направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес его местонахождение, места жительства. или нахождение требование об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом (далее – требование).

Днем вручения требования являются:

1) день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

2) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, уведомленного этим лицом ТЦК;

3) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса.

В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности), ТЦК обращается в суд в порядке, установленном законом, по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством под время мобилизации – на срок до выполнения или отзыва такого требования.

Напомним, что переходные положения предполагают, что граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

Следует отметить, что законопроект предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты по прибытии в новое место жительства обязаны в 7-дневный срок встать на военный учет. В случае декларирования места жительства лица по декларации о месте жительства, поданной в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, взятие на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется соответствующими районными (городскими) ТЦК на основании сведений о призывниках, военнообязаниях резервистов в электронной форме, присланных органами регистрации через Единую информационную систему МВД в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В течение действия правового режима военного положения призывники, военнообязанные и резервисты, покинувшие или покинувшие свое место жительства, обязаны в семидневный срок с даты взятия на учет внутренне перемещенного лица стать на военный учет в ТЦК по месту нахождения на учете внутренне перемещенного лица.

Невыполнение таких обязанностей, в том числе, неуточнение своих данных, как следует из законопроекта, дает возможность руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК, а также впоследствии – в суд по ограничению в праве управлять автомобилем.

Автор: Наталья Мамченко

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