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Хищение более 145 тысяч гривен на ремонте жилых домов в Бучанском районе: будут судить директора предприятия

22:00, 10 апреля 2024
Директора строительной компании будут судить за присвоение более 145 000 гривен бюджетных средств, путем завышения стоимости работ.
Хищение более 145 тысяч гривен на ремонте жилых домов в Бучанском районе: будут судить директора предприятия
Источник фото: полиция Киевской области
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Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, который присвоил более 145 000 гривен бюджетных средств, предназначенных для ремонта жилых домов в Бучанском районе. Как сообщается, руководитель компании незаконно завысил стоимость ремонтных работ и подал ложную информацию в документации. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что между местными властями и строительной компанией были заключены договоры на проведение ремонтных работ. Однако директор предприятия решил незаконно обогатиться и завысил стоимость работ, что привело к присвоению бюджетных средств.

В результате следствие подтвердило подозрение директору по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Фигурант может стать на скамью подсудимых и получить до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование закончилось, а обвинительный акт направлен в суд. Все дальнейшие процессы будут определены на судебном заседании.

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