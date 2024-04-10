Розкрадання понад 145 тисяч гривень на ремонті житлових будинків у Бучанському районі: судитимуть директор підприємства

Директора будівельної компанії судитимуть за привласнення понад 145 000 гривень бюджетних коштів, шляхом завищення вартості робіт.

Джерело фото: поліція Київської області

Поліція направила до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, який привласнив понад 145 000 гривень бюджетних коштів, призначених для ремонту житлових будинків у Бучанському районі. Як повідомляється, керівник компанії незаконно завищив вартість ремонтних робіт та подав неправдиву інформацію у документації. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що між місцевою владою та будівельною компанією були укладені договори на проведення ремонтних робіт. Однак директор підприємства вирішив незаконно збагатитись та завищив вартість робіт, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

В результаті слідство підтвердило підозру директору за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Фігурант може стати на лаву підсудних і отримати до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування закінчилося, а обвинувальний акт направлено до суду. Усі подальші процеси будуть визначені на судовому засіданні.

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