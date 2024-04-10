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Суддю Южноукраїнського міського суду Миколаївської області відсторонено від здійснення правосуддя

15:59, 10 квітня 2024
Суддю Олену Волкову тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Южноукраїнського міського суду Миколаївської області відсторонено від здійснення правосуддя
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У середу, 10 квітня, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Волкової Олени Іванівни до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, суддю Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Волкову Олену Іванівну відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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