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Судья Южноукраинского городского суда Николаевской области отстранена от осуществления правосудия

15:59, 10 апреля 2024
Судья Елена Волкова временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.
Судья Южноукраинского городского суда Николаевской области отстранена от осуществления правосудия
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В среду, 10 апреля, Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Южноукраинского городского суда Николаевской области Волковой Елены Ивановны к дисциплинарной ответственности и применению к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, суддю Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Волкову Олену Іванівну відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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