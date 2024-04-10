$30 000 за аренду объекта: на Днепропетровщине на взятке погорели мэр и секретарь горсовета

За взятку чиновники обещали содействовать решению вопроса о передаче в долгосрочную аренду объекта незавершенного строительства.

Правоохранители сообщили о подозрении городскому голове и секретарю одного из городских советов Днепропетровской области в получении неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемые требовали и получили от предприятия 30 000 долларов США. За взятку они обещали способствовать решению вопроса о передаче в долгосрочную аренду объекта незавершенного строительства площадью 4500 кв. м с возможностью дальнейшего оформления права собственности на это здание.

Правоохранители уже задержали злоумышленников. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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