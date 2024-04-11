Какие признаки безопасности непищевой продукции: разъяснение

На продукцию должно быть нанесено наименование производителя и его местонахождение.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает признаки безопасности непродовольственной продукции.

Отмечается, что главным признаком безопасности непищевой продукции является наличие маркировки знаком соответствия (знак соответствия техническим регламентам имеет форму незамкнутого с правой стороны круга, внутри которого помещено стилизованное изображение трилистника).

Маркировка должна быть разборчивой и несмываемой, а также сопровождаться идентификационным номером назначенного органа по оценке соответствия (UA.TR.YYY, где YYY - номер назначенного органа по оценке соответствия)

Вместе с этим на продукцию должно быть нанесено:

наименование производителя;

местонахождение производителя (при необходимости - его уполномоченного производителя);

год изготовления.

Также продукция должна сопровождаться декларацией о соответствии и инструкцией, составленной (или переведенной) на украинский язык.

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