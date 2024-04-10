Жарко как в июне: в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для 9 апреля.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что во вторник, 9 апреля, в столице было зафиксировано два температурных рекорда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 1,5°С выше предыдущего рекордного показателя в этот день 1972 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений на этот день и составила 19,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1972 года на 1,9°С. По многолетним показателям такая температура воздуха отвечает 7 июня.

Ранее в шести областях Украины зафиксировали температурные рекорды.

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