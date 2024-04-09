В шести областях Украины зафиксировали температурные рекорды

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие рекордные значения.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 8 апреля в стране было зафиксировано сразу несколько температурных рекордов.

Отмечается, что вчера дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения.

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1°.

Ранее в Киеве снова зафиксировали температурные рекорды.

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