«Нужны четкие и понятные критерии», — Денис Шмыгаль поручил внести «справедливое» постановление о бронировании от мобилизации

Также премьер поручил профильным министерствам определить список объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал реализацию более справедливых подходов к бронированию военнообязанных. Об этом он заявил во время заседания правительства 9 апреля.

По его словам, для обеспечения военных, защищающих Украину, необходимы работающие экономика и инфраструктура. Одним из вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

Как отметил премьер, сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, в связи с чем еженедельно принимаются решения, усиливающие нашу страну.

Эффективная оборона, по словам премьера, является синергией усилий фронта и тыла.

«Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, действительно критически важных, - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр заявил, что дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании. В том числе было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

«Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве», - отметил глава Правительства.

Ранее сообщалось, что в Раде обсуждают возможность бронирования до 50% военнообязанных сотрудников предприятий при условии уплаты военного сбора на каждого работника.

Добавим, что работники телемарафона "Единые новости" получили бронь от мобилизации.

Впоследствии глава Минкульта Ростислав Карандеев объяснил бронирование отдельных СМИ и работников цирков.

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