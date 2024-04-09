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7,7 млн гривен на завышении цены поврежденных рф объектов Херсонщины: НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему

18:43, 9 апреля 2024
Главу одного из департаментов Херсонской ОГА и владельца и руководителя частного предприятия подозревают в завышении цены при обследовании поврежденных рф объектов Херсонщины.
7,7 млн гривен на завышении цены поврежденных рф объектов Херсонщины: НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему
Источник фото: nabu.gov.ua
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли схему завладения государственными средствами при оказании услуг по техническому обследованию объектов, поврежденных в результате агрессии российской федерации в Херсонской области. Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, глава одного из департаментов Херсонской областной государственной администрации в сотрудничестве с владельцем и руководителем частного предприятия организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры, таких как школы и больницы, в более чем 15 раз. В результате был заключен договор на сумму более 9,9 миллионов гривен, хотя фактически оказанные услуги стоили лишь 534 тысячи гривен.

Участники этой схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета Министров Украины на сумму более 7,7 миллионов гривен.

По данному факту было сообщено о подозрении трем лицам: руководителю департамента, основателю частного предприятия и его директору. Чиновник и учредитель предприятия задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Квалификация правонарушений: часть 5 статьи 191 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до вынесения приговора суда, подтверждающего его вину в законном порядке.

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