7,7 млн гривень на завищенні ціни пошкоджених рф об'єктів Херсонщини: НАБУ та САП викрили корупційну схему

Голову одного з департаментів Херсонської ОДА та власника й керівника приватного підприємства підозрюють у завищенні ціни при обстеженні пошкоджених рф об'єктів Херсонщини.

Джерело фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили схему заволодіння державними коштами під час надання послуг з технічного обстеження об'єктів, що пошкоджені внаслідок агресії російської федерації в Херсонській області. Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, голова одного з департаментів Херсонської обласної державної адміністрації у співробітництві з власником та керівником приватного підприємства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури, таких як школи та лікарні, у більше ніж 15 разів. У результаті був укладений договір на суму понад 9,9 мільйонів гривень, хоча фактично надані послуги коштували лише 534 тисячі гривень.

Учасники цієї схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету Міністрів України на суму понад 7,7 мільйонів гривень.

За даним фактом було повідомлено про підозру трьом особам: керівнику департаменту, засновнику приватного підприємства та його директору. Посадовця і засновника підприємства затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кваліфікація правопорушень: частина 5 статті 191 та частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинною у вчиненні злочину до винесення вироку суду, що підтверджує її вину в законному порядку.

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