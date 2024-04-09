В Україні уже працюють сім мобільних аптек – назвали області

Перша мобільна аптека запрацювала в січні на Харківщині.

Джерело фото: ЗМІ

У Харківській, Миколаївській, Черкаській та Чернігівській областях уже працюють сім мобільних аптек. Як зазначив голова медичного комітету Михайло Радуцький, у них не лише можна придбати ліки, але й отримати їх безоплатно або з певною доплатою за державною програмою «Доступні ліки».

Він нагадав, що перша мобільна аптека запрацювала в січні на Харківщині. Такі мобільні пункти дозволяють забезпечувати необхідними ліками українців у прифронтових регіонах та в сільській місцевості.

Влітку минулого року Уряд вніс зміни до ліцензійних умов, дозволивши роботу мобільних аптечних пунктів, – в них прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек.

Також наприкінці лютого стартував пілотний проєкт, який дозволяє отримати ліки поштою, замовивши їх через контакт-центр «Укрпошти».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Уряд ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що це усталена практика в країнах ЄС та США, яка зробить вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.

Однак перед тим, як послуга запрацює в Україні аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику.

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