Кабмін дозволив аптекам проводити профілактичні щеплення: деталі

Фармацевтичні працівники зможуть робити щеплення в аптеках.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення, завдяки якому фармацевтичні працівники зможуть робити щеплення в аптеках. Про це йдеться у постанові КМУ від 27.02.2024 № 213.

Так, на засіданні Уряду 27 лютого було внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Змінами передбачили можливість проведення профілактичних щеплень в аптечних закладах фармацевтичними працівниками (фармацевтами, фармацевтами клінічними), які:

пройшли спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації;

володіють правилами організації і технікою проведення щеплень;

володіють навичками надання домедичної допомоги при невідкладних станах.

Такий аптечний заклад повинен:

мати ліцензію на провадження госпдіяльності з медичної практики;

відкрити медичний кабінет.

Постанова набере чинності через три місяці з дня її опублікування.

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