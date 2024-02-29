Кабмін дозволив аптекам проводити профілактичні щеплення: деталі

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, завдяки якому фармацевтичні працівники зможуть робити щеплення в аптеках. Про це йдеться у постанові КМУ від 27.02.2024 № 213.
Так, на засіданні Уряду 27 лютого було внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.
Змінами передбачили можливість проведення профілактичних щеплень в аптечних закладах фармацевтичними працівниками (фармацевтами, фармацевтами клінічними), які:
- пройшли спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації;
- володіють правилами організації і технікою проведення щеплень;
- володіють навичками надання домедичної допомоги при невідкладних станах.
Такий аптечний заклад повинен:
- мати ліцензію на провадження госпдіяльності з медичної практики;
- відкрити медичний кабінет.
Постанова набере чинності через три місяці з дня її опублікування.
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