Кабмин разрешил аптекам проводить профилактические прививки: детали

Кабинет Министров принял решение, благодаря которому фармацевтические работники смогут прививать в аптеках. Об этом говорится в постановлении КМУ от 27.02.2024 №213.
Так, на заседании Правительства 27 февраля были внесены изменения в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по медицинской практике.
Изменениями предусмотрели возможность проведения профилактических прививок в аптечных заведениях фармацевтическими работниками (фармацевтами, фармацевтами клиническими), которые:
- прошли специальные ежегодные учения по вакцинации;
- владеют правилами организации и техникой проведения прививок;
- обладают навыками оказания к медицинской помощи при неотложных состояниях.
Такое аптечное заведение должно:
- иметь лицензию на проведение хоздеятельности по медицинской практике;
- открыть медицинский кабинет.
Постановление вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.
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