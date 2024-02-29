Кабмин разрешил аптекам проводить профилактические прививки: детали

Фармацевтические работники смогут делать прививки в аптеках.

Кабинет Министров принял решение, благодаря которому фармацевтические работники смогут прививать в аптеках. Об этом говорится в постановлении КМУ от 27.02.2024 №213.

Так, на заседании Правительства 27 февраля были внесены изменения в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Изменениями предусмотрели возможность проведения профилактических прививок в аптечных заведениях фармацевтическими работниками (фармацевтами, фармацевтами клиническими), которые:

прошли специальные ежегодные учения по вакцинации;

владеют правилами организации и техникой проведения прививок;

обладают навыками оказания к медицинской помощи при неотложных состояниях.

Такое аптечное заведение должно:

иметь лицензию на проведение хоздеятельности по медицинской практике;

открыть медицинский кабинет.

Постановление вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

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