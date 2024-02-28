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Необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине – Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол

По инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине.

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Необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине – Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол

17:45, 28 февраля 2024
По инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине.
Необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине – Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол
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По инициативе Комитета Верховной Рады по свободе слова состоялось заседание круглого стола на тему: «Журналистские стандарты и профессиональная этика в условиях войны». Об этом сообщает 28 февраля официальный сайт парламента.

«Не обошли участники вниманием и тему угрозы национальной безопасности социальной сети «Телеграмм». Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине», - сообщает сайт Верховной Рады.

Соорганизаторами круглого стола «Журналистские стандарты и профессиональная этика в условиях войны» стали Программа Агентства США по международному развитию (USAID) «РАДА: следующее поколение» и ОО «Интерньюз-Украина».

О том, что нужно сделать с Telegram, высказался в частности председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт и директор общественной организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк.

Как отметил Константин Квурт, Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграмма».

«Пока эта Еврокомиссия не изменилась, и пока Программа «РАДА: следующее поколение» составляет планы для поездок на следующий год, я вас прошу обратиться к нам посетить эту Еврокомиссию, имеющую опыт поощрения технологических платформ к сотрудничеству. Потому что есть европейские практики, как с этим работать. Важно их перенимать, чтобы нас потом не травили за, так сказать, «препятствование свободе слова», ну вот все – что любят говорить «леваки». И давайте использовать эти возможности, пока они есть и активно продвигать именно европейские практики борьбы с недружественными технологическими платформами», – подчеркнул Константин Квурт.

Также участие в круглом столе приняли GR-советник программы USAID «РАДА: следующее поколение» Андрей Шевченко, Программный директор ОО «Интерньюз-Украина», коммуникационный директор Программы USAID «Рада: следующее поколение» Андрей Кулаков, Председатель Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов , заместитель Министра по вопросам европейской интеграции (МКИП) Тарас Шевченко, Член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Александр Бурмагин и т.д.

Председатель правления ОО «Интерньюз-Украина» Константин Квурт

Автор: Наталья Мамченко

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