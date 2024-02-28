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Необхідно шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні – Комітет Верховної Ради зі свободи слова провів круглий стіл

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Необхідно шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні – Комітет Верховної Ради зі свободи слова провів круглий стіл

17:45, 28 лютого 2024
За ініціативи парламентського Комітету з питань свободи слова відбувся круглий стіл, під час якого учасники зустрічі висловилися за заборону Telegram в Україні.
Необхідно шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні – Комітет Верховної Ради зі свободи слова провів круглий стіл
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За ініціативи Комітету Верховної Ради з питань свободи слова відбулося засідання круглого столу на тему: «Журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни». Про це повідомляє 28 лютого офіційний сайт парламенту.

«Не обійшли співрозмовники увагою і тему загрози національній безпеці від соціальної мережі «Телеграм». Учасники круглого столу висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її діяльності в Україні», - повідомляє сайт Верховної Ради.

Співорганізаторами круглого столу «Журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни» стали Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «RАДА: наступне покоління» та ГО «Інтерньюз-Україна». 

Про те, що треба зробити з Telegram висловився зокрема голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт та директорка громадської організації «Інститут масової інформації» Оксана Романюк.

Як зазначив Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

«Поки ще ця Єврокомісія не змінилася, і поки Програма «RАДА: наступне покоління» складає плани для поїздок на наступний рік, я вас прошу звернутися до нас відвідати цю Єврокомісію, яка має досвід заохочення технологічних платформ до співпраці. Тому що є європейські практики, як із цим працювати. Важливо їх переймати, щоб нас потім не цькували за, так би мовити, «перешкоджання свободи слова», ну оце все – що люблять казати «ліваки». І давайте використовувати ці можливості, поки вони є і активно просувати саме європейські практики боротьби з недружніми технологічними платформами», - підкреслив Костянтин Квурт.

Також участь у круглому столі взяли GR-радник програми USAID «RАДА: наступне покоління» Андрій Шевченко, Програмний директор ГО «Інтерньюз-Україна», комунікаційний директор Програми USAID «Рада: наступне покоління» Андрій Кулаков, Голова Комісії з питань журналістської етики Андрій Куликов, Заступник Міністра з питань європейської інтеграції (МКІП) Тарас Шевченко, Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олександр Бурмагін тощо.

Голова правління ГО «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт

Автор: Наталя Мамченко

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