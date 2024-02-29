На Київщині на території закинутої будівлі виявили тіло 15-річного хлопця

Тіло підлітка правоохоронці виявили на території закинутої будівлі.

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На Київщини поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітнього. Тіло хлопця виявив місцевий житель, який повідомив одразу про це правоохоронців.

Як повідомили у поліції, подія сталась 27 лютого в селі Рудня. Тіло 15-річного уродженця Сумщини правоохоронці виявили на території закинутої будівлі.

За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень не виявлено. Наразі проводиться судово-медична експертиза для встановлення остаточної причини смерті.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

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