Одержання понад пів мільйона гривень хабара від волонтера: судитимуть колишнього очільника Тернопільської облради

До суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Тернопільської обласної ради в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

У середу, 27 лютого, прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Тернопільської обласної ради в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що у червні 2023 року голову Тернопільської обласної ради було викрито на одержанні понад 600 тис. грн. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Дії колишнього посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України.

У САП нагадали, що у червні 2023 року на вимаганні від цього ж підприємця майже 2 млн грн було викрито також двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації. Матеріали стосовно них 10.01.2024 були виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

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