На Закарпатті чотирилапа рятувальниця втекла від опікуна, бо не потоваришувала з іншою собакою

Чотирилапа рятувальниця Лола пробігла горами 55 км.

На Закарпатті рятувальник три дні шукав свою улюбленицю на прізвисько Лола, адже його помічниця демонстративно пішла, бо не знайшла спільної мови з іншою собакою-дівчинкою на прізвисько Пума, яка приїхала на Драгобрат разом із господарем.

Як розповіли у ДСНС, ображена Лола пробігла горами 55 км і зупинилася біля магазинчика в селі Тячівського району. Місцевий мешканець знайшов номер рятувальника на її медальйоні.

«Чотирилапу рятувальницю ніхто не сварив, але Пуму вирішили негайно «евакуювати» з гір додому», - пишуть у ДСНС.

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