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  1. В Україні

У Києві в підвалі будинку, на який встановили решітки, померли кошенята – поліція відкрила справу

23:59, 28 лютого 2024
Зоозахисники звернулись до голови домоуправління з проханням відкрити підвал для відлову котів, проте отримали відмову.
У Києві в підвалі будинку, на який встановили решітки, померли кошенята – поліція відкрила справу
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У Києві за фактом жорстокого поводження з тваринами столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Як сказано у повідомленні поліції, на вікна підвалу, у якому жили декілька котів, встановили решітки. Згодом, під час обстеження приміщення, зоозахисники виявили двох померлих котенят. 

З повідомленням до Деснянського управління поліції, що на вікна й двері підвального приміщення місцевої багатоповерхівки за рішенням мешканців встановлено решітки, але в приміщенні знаходилися коти, звернулися зоозахисники. Вони звернулись до голови домоуправління з проханням відкрити підвал для відлову котів, проте отримали відмову.

27 лютого зоозахисники разом із дільничним офіцером поліції, після демонтажу однієї решітки зайшли до підвалу, де виявили тіла двох кошенят. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та опитала свідків та очевидців.

Відомості про вказану подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Триває слідство.

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