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  1. В Украине

В Киеве в подвале дома, на который установили решетки, умерли котята – полиция открыла дело

23:59, 28 февраля 2024
Зоозащитники обратились к председателю домоуправления с просьбой открыть подвал для отлова кошек, однако получили отказ.
В Киеве в подвале дома, на который установили решетки, умерли котята – полиция открыла дело
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В Киеве по факту жестокого обращения с животными столичные правоохранители начали уголовное производство. Как говорится в сообщении полиции, на окна подвала, в котором жили несколько котов, установили решетки. Впоследствии, во время обследования помещения, зоозащитники обнаружили двух умерших котят.

С сообщением в Деснянское управление полиции, что на окна и двери подвального помещения местной многоэтажки по решению жильцов установлены решетки, но в помещении находились коты, обратились зоозащитники. Они обратились к председателю домоуправления с просьбой открыть подвал для отлова кошек, однако получили отказ.

27 февраля зоозащитники вместе с участковым офицером полиции после демонтажа одной решетки зашли в подвал, где обнаружили тела двух котят. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала происшествие и опросила свидетелей и очевидцев.

Сведения об указанном происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Продолжается следствие.

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