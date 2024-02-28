В «Киевстаре» появится новый код для мобильных номеров: подробности

Новые мобильные номера будут выглядеть так: +380 77 ...

Оператор «Киевстар» получил разрешение на использование нового кода для мобильных номеров – 77. Об этом сообщает Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций.

Отмечается, что новый код сети будет иметь емкость в десять миллионов номеров и срок пять лет. Новые номера будут выглядеть так: +380 77 ...

Как известно, до этого момента «Киевстар» использовал пять национальных кодов мобильной связи: 67, 68, 96, 97 и 98. Доля их использования уже достигла 79% общей емкости (у каждого есть по 10 млн номеров).

В компании считали, что этого было недостаточно для потребностей абонентов в ближайшие два года, даже несмотря на повторное использование номеров. Из-за такой практики «Киевстар» получал и жалобы от абонентов, купивших пакеты с номерами, недавно принадлежавшими другим людям.

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