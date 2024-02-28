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Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

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  1. В Україні

У «Київстарі» з’явиться новий код для мобільних номерів: подробиці

17:02, 28 лютого 2024
Нові номери мобільних виглядатимуть так: +380 77 ...
У «Київстарі» з’явиться новий код для мобільних номерів: подробиці
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Оператор «Київстар» отримав дозвіл на використання нового коду для мобільних номерів — 77. Про це повідомляє Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій.

Зазначається, що новий код мережі матиме ємність у десять мільйонів номерів і строк на пʼять років. Нові номери виглядатимуть так: +380 77 ...

Як відомо, до цього моменту «Київстар» використовував пʼять національних кодів мобільного звʼязку: 67, 68, 96, 97 і 98. Частка їхнього використання вже досягла 79% загальної ємності (кожен має по 10 млн номерів).

У компанії вважали, що цього було недостатньо для потреб абонентів у найближчі два роки навіть попри повторне використання номерів. Через таку практику «Київстар» отримував і скарги від абонентів, що купили пакети з номерами, які не так давно належали іншим людям.

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