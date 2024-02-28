У «Київстарі» з’явиться новий код для мобільних номерів: подробиці

Нові номери мобільних виглядатимуть так: +380 77 ...

Оператор «Київстар» отримав дозвіл на використання нового коду для мобільних номерів — 77. Про це повідомляє Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій.

Зазначається, що новий код мережі матиме ємність у десять мільйонів номерів і строк на пʼять років. Нові номери виглядатимуть так: +380 77 ...

Як відомо, до цього моменту «Київстар» використовував пʼять національних кодів мобільного звʼязку: 67, 68, 96, 97 і 98. Частка їхнього використання вже досягла 79% загальної ємності (кожен має по 10 млн номерів).

У компанії вважали, що цього було недостатньо для потреб абонентів у найближчі два роки навіть попри повторне використання номерів. Через таку практику «Київстар» отримував і скарги від абонентів, що купили пакети з номерами, які не так давно належали іншим людям.

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