В Києві оцифрують об'єкти культурної спадщини

Завдяки збереженим численним цифровим даним, наприклад, ведуться роботи з відновлення Собору Паризької Богоматері після пожежі.

Укріплення пам’ятника Джерело фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

ГО «Україна Інкогніта» допоможе оцифрувати об’єкти культурної спадщини Києва. Під час засідання постійної комісії Київміськради з питань збереження та захисту культурної спадщини КМДА підписало меморандум з громадською організацією.

«Громадська організація «Україна Інкогніта» збирає дані про історичні пам’ятки України вже не перший рік. Нині вони готові взяти на себе оцифрування об’єктів культурної спадщини і на території Києва. Тобто ми матимемо цифрові копії – тривимірні моделі об’єктів наших пам’яток. В умовах війни, коли ворог руйнує цивільну інфраструктуру, нерідко під обстріли потрапляють і пам’ятки нашої історії та архітектури», – прокоментувала директорка Департаменту Марина Соловйова.

Посадовиця зазначила, що завдяки, наприклад, збереженим численним цифровим даним ведуться роботи з відновлення Собору Паризької Богоматері після пожежі навесні 2019 року. На основі цих даних вирішуються питання від великих будівельних задач до оздоблення інтер’єру дрібними елементами.

У міськраді додали, що в Україні такий метод також поширений і використовується дедалі більше з початку повномасштабної війни.

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