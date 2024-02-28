Суди зіштовхнулися із помилками на сайтах електронних майданчиків закупівель, – що відповідають у ДП «Прозорро»

Навіть, коли помилка електронного майданчика з публічних закупівель щодо дати чи суми договору підтверджується, виправити її в оперативний спосіб надзвичайно складно.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», суди зіштовхуються із помилками на сайтах електронних майданчиків закупівель. Зокрема, одним з останніх прикладів є помилка в роботі електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн», авторизованого системою Prozorro.

Так, в соцмережах з’явилася інформація, що Донецький окружний адміністративний суд начебто планує витратити на послуги з програмного забезпечення 400 млрд. грн з посиланням на скріншот із сайту Prozorro. Вочевидь, такої суми немає у бюджеті всієї судової гілки влади.

Як прокоментували «Судово-юридичній газеті» у Донецькому ОАС, насправді очікувана вартість складала суму у тисячах, а не в мільярдах.

«Так, дійсно на сайті Prozorro «Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням» в розділі очікувана вартість зазначена сума «400920396129,60 грн». Помилка у визначенні очікуваної вартості виникла у зв’язку з технічним збоєм в роботі електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн», авторизованого системою Prozorro під час оприлюднення інформації про закупівлю послуг.

Попередньо очікувана вартість закупівлі послуг складала 400 920 грн. Після оприлюднення інформації про укладання 27.02.2024 Донецьким окружним адміністративним судом договору закупівлі послуг з програмного забезпечення з Державним підприємством «Інформаційні судові системи» на суму 396 129,60 грн. очікувана вартість послуг не змінилась на фактичну, меншу суму, а доповнилась (400920 396129,60).

Невідкладно Донецьким окружним адміністративним судом на адресу ДП «Прозорро» був направлений лист про необхідність виправлення відображення некоректної суми очікуваної вартості закупівлі», - зазначили у суді.

З вказаним питанням уповноважена особа суду неодноразово звертався за телефоном технічної підтримки електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн», та на електронну адресу ДЗО.

Наразі помилку вже виправлено, очікувана вартість складає 396,129 тис. грн.

Функція «коригування» на вказаному електронному майданчику не функціонує, оскільки при спробі коригувати невідповідну інформацію, дані було передано до центральної бази даних без можливості їх виправити.

Слід зауважити, що це вже не перший такий випадок з електронним майданчиком. У попередніх випадках з ДЗО мало місце, наприклад, неправильне відображення дати укладення договору. Так, у січні поточного року на вказаному майданчику вже були технічні проблеми при реєстрації договору про закупівлю електроенергії на 2024 рік, що підтверджено листом 206/01/250 від 05.02.2024 року.

Вказана ситуація взагалі не регламентована жодним нормативним документом.

При цьому у ДП «Прозорро» зазначають, що відповідно до «Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків», затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24 лютого 2016 р. №166, механізм адміністративного втручання Підприємства у Систему за подібними зверненням не передбачений. А для своєчасного врегулювання подібних проблем та можливого практичного їх вирішення у ДП «Прозорро» пропонують користувачам Системи «звертатись усіма доступними каналами зв’язку безпосередньо до Підприємства з метою аналізу та контролю за подібними випадками», тобто, до самого електронного майданчика.

Автор: Наталя Мамченко

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