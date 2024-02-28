Суды столкнулись с ошибками на сайтах электронных площадок закупок, – что ответили в ГП «Прозорро»

Даже когда ошибка электронной площадки по публичным закупкам относительно даты или суммы договора подтверждается, исправить ее оперативным способом чрезвычайно сложно.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», суды сталкиваются с ошибками на сайтах электронных площадок закупок. В частности, одним из последних примеров является ошибка в работе электронной площадки «Госзакупки. Онлайн», авторизованного системой Prozorro.

Так, в соцсетях появилась информация, что Донецкий окружной административный суд якобы планирует потратить на услуги по программному обеспечению 400 млрд. грн со ссылкой на скриншот с сайта Prozorro. Очевидно, что такой суммы нет в бюджете всей судебной ветви власти.

Как прокомментировали «Судебно-юридическую газету» в Донецком ОАС, на самом деле ожидаемая стоимость составляла сумму в тысячах, а не в миллиардах.

«Да, действительно, на сайте Prozorro «Услуги, связанные с программным обеспечением» в разделе ожидаемая стоимость указана сумма «400920396129,60 грн». Ошибка в определении ожидаемой стоимости возникла в связи с техническим сбоем в работе электронной площадки «Госзакупки. Онлайн», авторизованного системой Prozorro при обнародовании информации о закупке услуг.

Предварительно ожидаемая стоимость закупок услуг составляла 400 920 грн. После обнародования информации о заключении 27.02.2024 г. Донецким окружным административным судом договора закупки услуг по программному обеспечению с Государственным предприятием «Информационные судебные системы» на сумму 396 129,60 грн. ожидаемая стоимость услуг не изменилась на фактическую, меньшую сумму, а дополнилась (400 920 396 129,60).

Безотлагательно Донецким окружным административным судом в адрес ГП «Прозорро» было направлено письмо о необходимости исправления отражения некорректной суммы ожидаемой стоимости закупки», - отметили в суде.

С указанным вопросом уполномоченное лицо суда неоднократно обращалось по телефону технической поддержки электронной площадки «Госзакупки. Онлайн», и по электронному адресу ДЗО.

Ошибка уже исправлена, ожидаемая стоимость составляет 396,129 тыс. грн.

Функция «корректировки» на указанной электронной площадке не функционирует, поскольку при попытке корректировать несоответствующую информацию данные были переданы в центральную базу данных без возможности их исправить.

Следует заметить, что это уже не первый случай с электронной площадкой. В предыдущих случаях с ДЗО имело место, например, неправильное отражение даты заключения договора. Так, в январе текущего года на указанной площадке уже возникли технические проблемы при регистрации договора о закупке электроэнергии на 2024 год, что подтверждено письмом 206/01/250 от 05.02.2024 года.

Указанная ситуация вообще не регламентирована никаким нормативным документом.

При этом в ГП «Прозорро» отмечают, что в соответствии с «Порядком функционирования электронной системы закупок и проведением авторизации электронных площадок», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 24 февраля 2016 г. №166, механизм административного вмешательства Предприятия в Систему за подобными обращениями не предусмотрен». Для своевременного урегулирования подобных проблем и возможного практического их решения в ГП «Прозорро» предлагают пользователям Системы «обращаться всеми доступными каналами связи непосредственно к Предприятию с целью анализа и контроля за подобными случаями», то есть, к самой электронной площадке.

Автор: Наталя Мамченко

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