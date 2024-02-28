Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Опция закрытия границы не упоминалась, возможно конструктивное решение, - замминистра экономики Тарас Качка провел переговоры с чиновниками Польши

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка пояснил, что за все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась.

Необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине – Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол

По инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине.

Суды столкнулись с ошибками на сайтах электронных площадок закупок, – что ответили в ГП «Прозорро»

Даже когда ошибка электронной площадки по публичным закупкам относительно даты или суммы договора подтверждается, исправить ее оперативным способом чрезвычайно сложно.

Кабмин готовит План реформ для получения в 2024-2027 годах помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро

Для получения средств от Европейского Союза в течение 2024-2027 годов Украина должна будет выполнить План реформ.

Датой введения в действие нового штатного расписания может быть дата утверждения результатов классификации должностей – НАДС

В НАДС рассказали, как ввести в действие новое штатное расписание после проведения процедуры классификации должностей государственной службы, в том числе и после повторной классификации должностей.

  1. В мире

Чехия планирует проверить украинских школьников на знание языка

23:01, 28 февраля 2024
В Чехии украинских школьников ждет оценка уровня владения чешским языком.
Чехия планирует проверить украинских школьников на знание языка
Источник фото: Главком
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чехии запланировано оценить уровень владения чешским языком среди украинских школьников с целью проверки эффективности ранее принятых мер по адаптации детей-иммигрантов. Это позволит лучше направить финансовую и методическую поддержку. Инспекторы школ также будут выявлять случаи буллинга, сообщает proukrainu.blesk.cz.

Министерство образования Чехии разрабатывает тестирование языковой подготовленности иностранных учеников начальных классов для идентификации тех, кто нуждается в дополнительной поддержке. Это поможет лучше настроить финансовую и методическую помощь. Проверка знаний начнется через два месяца в сотрудничестве с Чешской школьной инспекцией.

"Мы оказали поддержку украинским детям в форме конкурсов на организацию языковых курсов, адаптационных мероприятий или финансирования ассистентов учителей. Теперь мы хотим выяснить, насколько эта помощь эффективна. Надо решить, куда ее конкретно направить в будущем", - отметил министр образования Микулаш Бек.

Министерство выделило около 452 миллиона крон на дотации для адаптационных групп и языковых курсов для детей из Украины. По данным ведомства, наличие препятствий в обучении не всегда связано с языковыми навыками, а также существуют случаи издевательств над иностранными учениками.

За последние три года случаи буллинга были зафиксированы в 57% чешских школ. Учителям предлагают методические материалы по выявлению и противодействию буллингу. Отчет инспекции по интеграции и обучению учащихся с другим языком прошлой весной показал, что отношения учеников с другим родным языком с другими учениками в школах были на хорошем уровне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео