Чехия планирует проверить украинских школьников на знание языка

В Чехии украинских школьников ждет оценка уровня владения чешским языком.

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В Чехии запланировано оценить уровень владения чешским языком среди украинских школьников с целью проверки эффективности ранее принятых мер по адаптации детей-иммигрантов. Это позволит лучше направить финансовую и методическую поддержку. Инспекторы школ также будут выявлять случаи буллинга, сообщает proukrainu.blesk.cz.

Министерство образования Чехии разрабатывает тестирование языковой подготовленности иностранных учеников начальных классов для идентификации тех, кто нуждается в дополнительной поддержке. Это поможет лучше настроить финансовую и методическую помощь. Проверка знаний начнется через два месяца в сотрудничестве с Чешской школьной инспекцией.

"Мы оказали поддержку украинским детям в форме конкурсов на организацию языковых курсов, адаптационных мероприятий или финансирования ассистентов учителей. Теперь мы хотим выяснить, насколько эта помощь эффективна. Надо решить, куда ее конкретно направить в будущем", - отметил министр образования Микулаш Бек.

Министерство выделило около 452 миллиона крон на дотации для адаптационных групп и языковых курсов для детей из Украины. По данным ведомства, наличие препятствий в обучении не всегда связано с языковыми навыками, а также существуют случаи издевательств над иностранными учениками.

За последние три года случаи буллинга были зафиксированы в 57% чешских школ. Учителям предлагают методические материалы по выявлению и противодействию буллингу. Отчет инспекции по интеграции и обучению учащихся с другим языком прошлой весной показал, что отношения учеников с другим родным языком с другими учениками в школах были на хорошем уровне.

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