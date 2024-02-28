Экс-главе «Укрзализныци» Евгению Кравцову сообщили о подозрении – СМИ

В НАБУ и САП пока не подтвердили информацию.

Экс-главе «Укрзализныци» Евгению Кравцову сообщили о подозрении. Об этом сообщают в СМИ, в частности, «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

По информации СМИ, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении экс-главе «Укрзализныци» Евгению Кравцову по делу о незаконном завладении более 11 млн грн средств компании.

В НАБУ и САП пока не предоставили официальные комментарии.

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