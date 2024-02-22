В САП рассказали, почему расследование уголовных производств, связанных с коррупцией, происходит длительное время

Все дело в «высоком стандарте доказывания», исповедуемом Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Источник фото: САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко рассказал СМИ, почему расследование большого количества коррупционных правонарушений длится значительное время.

«У нас самый высокий стандарт доказывания. Я так говорю, потому что знаю и вижу уголовные производства, которые расследуют другие правоохранительные органы. По сравнению с ними, у нас стандарт доказывания самый высокий. Расследование преступлений у нас занимает несколько больше времени, но я уверен, что в 2024 году мы будем иметь какие-то результаты», - рассказал 21 февраля Александр Клименко на брифинге, посвященном итогам работы НАБУ и САП в 2023 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

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