У САП розповіли, чому розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із корупцією, відбувається тривалий час

Вся справа у «високому стандарті доказування», який сповідує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Джерело фото: САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко розповів ЗМІ, чому розслідування чималої кількості корупційних правопорушень триває значний час.

«У нас найвищий стандарт доказування. Я так кажу, тому що знаю і бачу кримінальні провадження, які розслідують інші правоохоронні органи. У порівнянні з ними, у нас стандарт доказування найвищий. Розслідування злочинів у нас займає дещо більше часу, але я впевнений, що у 2024 році ми будемо мати якійсь результати», - розповів 21 лютого Олександр Клименко під час брифінгу, присвяченому підсумкам роботи НАБУ і САП у 2023 році.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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