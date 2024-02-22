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  1. Суспільство

У Нацслужбі здоров’я спростували міф про отримання медпослуги за е-направленням лише в певній лікарні

14:13, 22 лютого 2024
Е-направлення лікар виписує на конкретну медичну послугу, а не в конкретну лікарню.
У Нацслужбі здоров’я спростували міф про отримання медпослуги за е-направленням лише в певній лікарні
Джерело фото: depositphotos.com
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У Національній службі здоров’я розбили міф про ніби-то прив’язку електронного направлення до певної лікарні.

Те, що за е-направленням медичну послугу можна отримати безоплатно лише в певному закладі, є неправдою, підкреслили в НСЗУ.

«Правда: е-направлення лікар виписує на конкретну медичну послугу, а не в конкретну лікарню. За е-направленням послуга буде безоплатною в будь-якому медзакладі, який має договір із НСЗУ за відповідним пакетом», - сказано у повідомленні.

Наприклад, якщо мова про аналізи або консультацію вузького фахівця, то з е-направленням пацієнт може звернутись до будь-якої лікарні будь-якої форми власності. Головне – лікарня надає послуги за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» та має відповідне обладнання чи фахівця.

Якщо мова про послуги з реабілітації, то з е-направленням можна обрати будь-яку лікарню, яка має договір за пакетами «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» чи «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах».

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