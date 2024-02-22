Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про демобілізацію строковиків

Законопроект про демобілізацію строковиків Президент зареєстрував 22 лютого.

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про демобілізацію строковиків.

Проект Закону № 11035 про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо строків строкової військової служби було зареєстровано 22 лютого.

Варто зазначити, текст документу наразі відсутній.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, законопроект може бути розглянутий парламентом вже завтра, 23 лютого.

Раніше у Комітеті Ради розповіли, які правки нардепи планують внести в законопроєкт про мобілізацію.

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