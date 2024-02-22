ВРП внесе Зеленському подання про призначення двох суддів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президенту про призначення суддів на посади до місцевих судів.

Вища рада правосуддя повідомляє про ухвалення рішення про внесення подань Президенту Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до місцевих судів:

Блащука Артема Миколайовича – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Гуцола Максима Павловича – на посаду судді Міловського районного суду Луганської області.

Як повідомляється, під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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