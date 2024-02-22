ВСП внесет Зеленскому представление о назначении двух судей

Высший совет правосудия сообщает о принятии решения о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в местные суды:
Блащука Артема Николаевича – на должность судьи Подольского районного суда в Киеве;
Гуцола Максима Павловича – на должность судьи Миловского районного суда Луганской области.
Как сообщается, в ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.
По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.
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