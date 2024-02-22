В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

Группа народных депутатов, куда входят представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Максим Дырдин и председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов зарегистрировали 19 февраля законопроект 11026 относительно нового предела для определения малозначительных дел. Как указывают авторы, законопроект внесен во исполнение Решения Конституционного Суда Украины от 22 ноября 2023 года №10-р(II)/2023.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 22 ноября 2023 года КСУ принял решение № 10-р(II)/2023 по делу о гарантировании права на судебную защиту по малозначительным спорам. Так, КСУ признал неконституционными пункты 1, 5 ч. 6 статьи 19 Гражданского процессуального кодекса, определяющих, что малозначительными делами являются:

1 – дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – то есть по состоянию на 2023 год 268 400 грн;

5 – дела о защите прав потребителей, цена иска в которых не превышает 250 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 671 000 грн.

В частности, КСУ отметил, что установление в процессуальном законе размера цены иска как критерия для отнесения дела к категории малозначительных должно быть основано на принципиальных соразмерностях, что обязывает государство определить в Кодексе такой размер цены иска, который не будет чрезмерным для избранной цели и не исказит понимание дела как малозначительного для лица.

Вместе с тем, определенные размеры цены иска как критерии отнесения дела к категории малозначительных в суммах 268 400 грн и 671 000 грн не только значительны, но и превышают установленные в законе размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальной заработной платы.

В частности, определенный в пункте 1 ч. 6 статьи 19 ГПК размер цены иска превышает 40 минимальных заработных плат и равен 8 годам получения лицом выплат в случае, если эти выплаты будут равны размеру прожиточного минимума. По пункту 5 цена иска превышает 100 минимальных заработных плат и равна 20 годам получения лицом выплат в размере прожиточного минимума.

Кроме того, КСУ отметил, что согласно Европейской процедуре разрешения мелких исков в странах ЕС (Правила ESCP) процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, если размер исковых требований не превышает 5 000 евро.

В то же время, в Украине, чтобы гражданское дело не считалось малозначительным, цена иска должна составлять по официальному курсу Национального банка более 6 801 евро, а по делам о защите прав потребителей – более 17 002 евро.

Следовательно, как указал КСУ, предписания пунктов 1, 5 части 6 статьи 19 ГПК определяют денежный критерий отнесения дел к категории малозначительных в размерах, превышающих аналогичный показатель, установленный в Правилах ESCP.

Эти пункты утрачивают силу через 6 месяцев со дня принятия КСУ этого решения, то есть в мае 2024 года.

К тому времени Верховной Раде нужно привести нормативное регулирование, установленное этими пунктами ГПК в соответствии с Конституцией и решением КСУ.

Изменения в ГПК

Итак, законопроект 11026 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины относительно гарантирования права на судебную защиту в малозначительных спорах» предусматривает изменения в ГПК и КАСУ.

Напомним, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2024 году составляет 3028 грн.

Так, в Гражданском процессуальном кодексе (ч. 6 ст. 19) предлагается определить, что малозначительными делами являются:

1) дела, в которых цена иска не превышает 15 размеров прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц, или же по состоянию на 2024 год 45 420 грн (действующая норма предусматривает предел – 100 размеров ПМ);

2) дела незначительной сложности, признанные судом малозначительными, кроме дел, подлежащих рассмотрению только по правилам общего искового производства, и дел, цена иска в которых превышает 30 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 90 840 грн (сейчас – 250 размеров ПМ) ;

3) дела о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов, изменении способа их взыскания, если такие требования не связаны с установлением или оспариванием отцовства (материнства) ;

4) дела о расторжении брака;

5) дела о защите прав потребителей, цена иска в которых не превышает 30 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 90840 грн. (сейчас – 250 размеров ПМ).

Из статьи 274 ГПК (дела, рассматриваемые в порядке упрощенного искового производства) предлагается вычеркнуть норму, что в порядке упрощенного искового производства рассматриваются дела, возникающие из трудовых отношений.

Также предложено изложить в новой редакции ч. 5 ст. 274 ГПК, установив, что суд отказывает в рассмотрении дела по правилам упрощенного искового производства или выносит определение о рассмотрение дела по правилам общего искового производства, если после принятия судом к рассмотрению заявления истца должным образом подан встречный иск или иск третьего лица с самостоятельными требованиями, или по первоначальному иску произошло увеличение размера исковых требований или изменение предмета иска, и соответствующее дело не может быть рассмотрено по правилам упрощенного искового производства.

Также в п. 1 ч. 6 статьи 279 ГПК (Особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного искового производства) народные депутаты предлагают откорректировать размер предмета иска для применения судом отказа в удовлетворении ходатайства стороны о рассмотрении дела в судебном заседании с уведомлением сторон. Пока это возможно, если (одновременно с другим условием) предметом иска является взыскание денежной суммы, размер которой не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Авторы законопроекта предлагают уменьшить этот размер до 15 ПМ.

Изменения в КАСУ

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины.

Так, в п. 2 ч. 4 ст. 12 КАСУ, регулирующей рассмотрение дел исключительно по правилам общего искового производства, предлагается установить, что по правилам искового производства рассматриваются дела в спорах по обжалованию решений, действий и бездействия субъекта властных полномочий, если истцом также заявлены требования о возмещении ущерба, причиненного такими решениями, действиями или бездействием в сумме, превышающей 60 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть 181 680 грн. Действующая норма предусматривает предел в 500 ПМ.

В ч. 6 ст. 12 КАСУ устанавливается, что для целей настоящего Кодекса делами незначительной сложности являются дела об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, не превышающей 15 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, 45420 грн. Действующая норма предусматривает предел в 100 ПМ.

При этом не вносятся изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Автор: Наталья Мамченко

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