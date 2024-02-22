Производство о госизмене экс-нардепа Вадима Рабиновича передали в суд — ГБР

В ГБР отметили, что Вадиму Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ukranews.com

Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении государственной измены экс-нардепа от запрещенной политической партии «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича. Обвинительный акт был направлен в суд. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В ГБР отмечают, что бывший депутат распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию.

«Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала рф идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», - говорится в сообщении.

Бывшему народному депутату Украины в июле 2023 года было сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР и избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации следствия, сейчас он скрывается за границей.

Ранее сообщали, что экс-нардепа Вадима Рабиновича объявили в розыск.

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