Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повышение налогов и сокращение расходов – условия нового транша в 900 млн долларов от МВФ, - Bloomberg

Этот шаг стал результатом переговоров по резервному плану, если США не смогут оказать помощь.

В САП рассказали, почему расследование уголовных производств, связанных с коррупцией, происходит длительное время

Все дело в «высоком стандарте доказывания», исповедуемом Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

Мы работаем над Электронным кабинетом военнообязанного, а в Армии+ не будет повесток, - Минобороны

Вместе с Минцифрой продолжается работа над созданием Электронного кабинета военнообязанного.

У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

  1. В Украине

Производство о госизмене экс-нардепа Вадима Рабиновича передали в суд — ГБР

11:20, 22 февраля 2024
В ГБР отметили, что Вадиму Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Производство о госизмене экс-нардепа Вадима Рабиновича передали в суд — ГБР
Фото: ukranews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении государственной измены экс-нардепа от запрещенной политической партии «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича. Обвинительный акт был направлен в суд. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В ГБР отмечают, что бывший депутат распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию.

«Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала рф идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», - говорится в сообщении.

Бывшему народному депутату Украины в июле 2023 года было сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР и избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации следствия, сейчас он скрывается за границей.

Ранее сообщали, что экс-нардепа Вадима Рабиновича объявили в розыск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова