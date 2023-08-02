Экс-нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу избрали меру пресечения — содержание под стражей

Бывшего нардепа от ОПЗЖ Рабиновича заочно арестовали.

Печерский суд Киева избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Известно, что 26 июля бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Депутат распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала рф идеологическую помощь в проведении взрывной деятельности против Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.