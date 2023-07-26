Колишньому депутату від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді — ДБР

Зазначено, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Вадиму Рабіновичу. Про це повідомляє ДБР.

Як зазначає Бюро, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

«Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України», — йдеться у повідомленні.

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном.

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