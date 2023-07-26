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  1. В Україні

Стало відомо, як може виглядати операція росіян під чужим прапором у Чорному морі

12:55, 26 липня 2023
Ворожа операція може бути як атакою іноземного судна, в чому звинуватить Україну чи атакою з палуби самого судна, яке нібито йтиме під іноземним прапором.
Стало відомо, як може виглядати операція росіян під чужим прапором у Чорному морі
Фото: slovoidilo.ua
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Російська операція під чужим прапором у Чорному морі може бути як атакою іноземного судна, в чому звинуватить Україну чи атакою з палуби самого судна, яке нібито йтиме під іноземним прапором. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Скоріш за все йдеться про те, що ними може запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапору, не російського. Тобто імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Тобто перекласти провину на Україну - це класична практика окупантів», - зазначила вона.

За словами Гуменюк, саме так російські війська роблять і на тимчасово окупованих територіях і зараз фактично в тимчасово окупованій частині Чорного моря.

«Там де навколо Кримського півострова навігація все ще продовжується. І там вона досить жвава. Саме там курсують судна, в тому числі й іноземні. Які завозять і вивозять вантажі в ті порти, які фактично є на тимчасово окупованій території. Ця проблема навігації дуже давня, ще з часів окупації Криму. Але факт, що там курсує багато іноземних суден наявний», - додала спікер.

Як пояснила Гуменюк, ось там якраз рф може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів - підводних чи надводних, або навіть збройної ракетної атаки.

«Спровокувати нестандарту ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну», - констатувала вона.

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