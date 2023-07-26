В Одесі відбудуться масові відключення світла: графік

В ДТЕК Одеські електромережі оприлюднили графік відключень світла на 26 липня.

Джерело фото: ДТЕК

У середу, 26 липня, протягом дня у частині Одеси через проведення аварійно-відновлювальних робіт вимикатимуть електроенергію в ряді вулиць, – повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Графік вимкнення світла:

Південний РЕМ роботи з 09:00 до 17:00:

вул. Академіка Корольова 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2;

просп. Небесної сотні 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Північний РЕМ роботи з 08:00 до 19:00:

вул. Академіка Панкратової;

вул. Володимира Хавкіна;

вул. Кругова;

вул. Хутірська;

вул. Геологічна;

вул. Степова.

Центральний РЕМ роботи з 09:00 до 17:00:

вул. Буніна;

вул. Велика Арнаутська;

вул. Канатна;

вул. Рішельєвська;

вул. Юрія Олеші.

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