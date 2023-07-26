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В Одесі відбудуться масові відключення світла: графік

11:22, 26 липня 2023
В ДТЕК Одеські електромережі оприлюднили графік відключень світла на 26 липня.
В Одесі відбудуться масові відключення світла: графік
Джерело фото: ДТЕК
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У середу, 26 липня, протягом дня у частині Одеси через проведення аварійно-відновлювальних робіт вимикатимуть електроенергію в ряді вулиць, – повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Графік вимкнення світла:

Південний РЕМ роботи з 09:00 до 17:00:

  • вул. Академіка Корольова 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2;
  • просп. Небесної сотні 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Північний РЕМ роботи з 08:00 до 19:00:

  • вул. Академіка Панкратової;
  • вул. Володимира Хавкіна;
  • вул. Кругова;
  • вул. Хутірська;
  • вул. Геологічна;
  • вул. Степова.

Центральний РЕМ роботи з 09:00 до 17:00:

  • вул. Буніна;
  • вул. Велика Арнаутська;
  • вул. Канатна;
  • вул. Рішельєвська;
  • вул. Юрія Олеші.

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