В Одесі відбудуться масові відключення світла: графік

У середу, 26 липня, протягом дня у частині Одеси через проведення аварійно-відновлювальних робіт вимикатимуть електроенергію в ряді вулиць, – повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
Графік вимкнення світла:
Південний РЕМ роботи з 09:00 до 17:00:
- вул. Академіка Корольова 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2;
- просп. Небесної сотні 13, 15, 17, 19, 21, 23.
Північний РЕМ роботи з 08:00 до 19:00:
- вул. Академіка Панкратової;
- вул. Володимира Хавкіна;
- вул. Кругова;
- вул. Хутірська;
- вул. Геологічна;
- вул. Степова.
Центральний РЕМ роботи з 09:00 до 17:00:
- вул. Буніна;
- вул. Велика Арнаутська;
- вул. Канатна;
- вул. Рішельєвська;
- вул. Юрія Олеші.
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