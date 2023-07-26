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Суд нагадав, що таке підготовче провадження і підготовче судове засідання

12:19, 26 липня 2023
Бердичівський міськрайонний суд роз’яснив особливості підготовчого провадження і підготовчого засідання у цивільному та кримінальному судочинстві.
Суд нагадав, що таке підготовче провадження і підготовче судове засідання
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області надав роз’яснення, що таке підготовче провадження і підготовче судове засідання.

У цивільному судочинстві підготовче провадження –  це стадія судового процесу в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження,  в якій остаточно визначається предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу.

На цій стадії судом з’ясуються заперечення проти позовних вимог, визначаються обставини справи, які підлягають встановленню, відбувається  зібрання відповідних доказів, визначається порядок розгляду справи, вчиняються  інші дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Стадія підготовчого провадження починається з ухвали про відкриття провадження і за загальним правилом має бути проведена протягом 60-ти днів з дня відкриття провадження. 

На стадії підготовчого провадження суд проводить  підготовче засідання із повідомленням учасників справи.   Лише до закінчення підготовчого засідання позивачі можуть збільшити або зменшити позовні вимоги, змінити предмет або підставу позову,  залишити позовну заяву без розгляду. У підготовчому засіданні суд, серед іншого, з’ясовує,  чи бажають сторони укласти мирову угоду, провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, передати справу на розгляд третейського суду або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді.

У підготовчому засіданні суд може роз’яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи, вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, про  виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста. Суд також з’ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Саме у підготовчому засіданні суд з’ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат.

За результатами підготовчого засідання суд постановляє одну із таких ухвал:

- про  залишення позовної заяви без розгляду;

- про закриття провадження у справі;

- про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

У випадку визнання позову відповідачем, суд за результатом підготовчого провадження   постановляє рішення у справі.

У кримінальному судочинстві  підготовче провадження є стадією кримінального процесу, на якій суд не вирішує питання про винуватість підозрюваного, а встановлює наявність або відсутність достатніх правових та фактичних підстав для призначення судового розгляду.

Підготовче судове провадження виконує завдання залежно від документу, який надійшов на розгляд суду. При надходженні обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру суд під час підготовчого провадження встановлює підстави для призначення судового розгляду по суті. Якщо надійшла угода про примирення або про визнання вини – підстави для її затвердження та ухвалення вироку. При надходженні клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності – підстави його обґрунтованості.

Суд  призначає підготовче судове засідання не пізніше 5-ти днів після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Підготовче судове засідання відбувається за участю обвинуваченого (крім випадків, коли здійснювалося спеціальне досудове розслідування), прокурора, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

У  підготовчому судовому засіданні відповідно до ч.3 ст. 314 КПК України суд має право прийняти одне з таких рішень:

-затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 468-475 цього Кодексу;

-закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 ч.1 або ч.2 ст. 284 цього Кодексу;

-повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу;

-направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження;

-призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

У випадку призначення кримінального провадження до судового розгляду суд під час підготовчого судового засідання :

-визначає дату та місце проведення судового розгляду;

-з′ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд;

-з′ясовує склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді;

-розглядає клопотання про здійснення виклику певних осіб до суду для допиту; витребування певних речей чи документів;

- у певних випадках роз′яснює обвинуваченому його право про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних або колегіально судом у складі трьох суддів та розглядає відповідне клопотання у разі його надходження.

Судовий розгляд має бути призначений не пізніше 10 днів після постановлення ухвали про його призначення.

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