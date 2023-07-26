Святиню «Богоматір Смоленську» намагалися відправити до США як сувенір

Ікона «Богоматір Смоленську» має культурну та історичну цінність.

Джерело фото: Державна митна служба України

Посадовці Київської митниці викрили спробу незаконного пересилання у міжнародному поштовому відправленні старовинної ікони кінця ХІХ – початку ХХ століття – «Богоматір Смоленська». Про це пише Державна митна служба України.

«Богоматір Смоленську» виявили під час митного контролю відправлення, яке прямувало з України до США. Відправник з Одещини задекларував християнську святиню як «сувенірну ікону» символічною вартістю 87 доларів США.

«Однак експерти Національного художнього музею України визначили, що ця ікона має культурну та історичну цінність. Святиня належить до іконографічного типу «Одигітрія» («Путівниця»). Її можна віднести до Борисівської іконописної школи, що знаходилася на українській Слобожанщині. Нині іконописний центр Слобода Борисівка вважається історико-культурним явищем. Борисівські ікони унікальні за рахунок оригінальності техніки іконопису, декору, іконографічного трактування. Зокрема, лики мають виразні мигдалевидні світлі очі з чітко окресленою верхньою повікою», – зазначається у повідомленні.

Оскільки предмети, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу заборонені до пересилання за кордон. Тож стосовно відправника ікони Київською митницею складено протокол про порушення митних правил.

Ікона була вилучена.

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