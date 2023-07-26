Святыню «Богоматерь Смоленскую» пытались отправить в США как сувенир

Икона «Богоматерь Смоленская» имеет культурную и историческую ценность.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Чиновники Киевской таможни разоблачили попытку незаконной пересылки в международном почтовом отправлении старинной иконы конца XIX – начала ХХ века – «Богоматерь Смоленская». Об этом пишет Государственная таможенная служба Украины.

«Богоматерь Смоленскую» обнаружили во время таможенного контроля отправления, которое направлялось из Украины в США. Отправитель из Одесской области задекларировал христианскую святыню как «сувенирную икону» символической стоимостью 87 долларов США.

«Однако эксперты Национального художественного музея Украины определили, что эта икона имеет культурную и историческую ценность. Святыня относится к иконографическому типу «Одигитрия» («Путеводительница»). Ее можно отнести к Борисовской иконописной школе, которая находилась на украинской Слобожанщине. Сейчас иконописный центр Слобода Борисовка считается историко-культурным явлением. Борисовские иконы уникальны за счет оригинальности техники иконописи, декора, иконографической трактовки. В частности, лики имеют выразительные миндалевидные светлые глаза с четко очерченным верхним веком», – отмечается в сообщении.

Поскольку предметы, которые составляют национальное, историческое или культурное достояние украинского народа запрещены к пересылке за границу. Поэтому в отношении отправителя иконы Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Икона была изъята.

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