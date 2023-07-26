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  1. В Украине

СБУ заявила, что Юрий Аристов использовал ложные документы для выезда за границу

10:23, 26 июля 2023
СБУ и ГБР провели обыски у нардепа Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом «служебной командировки».
СБУ заявила, что Юрий Аристов использовал ложные документы для выезда за границу
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Служба безопасности и Госбюро расследований проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины, который, несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны, уехал отдыхать на Мальдивы. Об этом сообщает СБУ.

Уголовное производство касается действующего заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрия Аристова.

Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах.

«По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности, относительно срока, цели и страны «служебной командировки» народного избранника.

Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну.

Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Также выяснено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

В рамках уголовного производства, начатого Генеральным прокурором по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, СБУ проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей.

Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны.

В случае выявления таких фактов каждому из них будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, а виновные в нарушении действующего законодательства будут привлечены к ответственности.

Ранее Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции может быть приостановлено.

Также Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов составляет мандат народного депутата.

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