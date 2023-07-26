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  1. В Украине

Украина представила морской дрон MAGURA V5 на выставке в Турции

11:41, 26 июля 2023
Главное преимущество новой разработки – передвижение скрыто с превосходной маневровостью.
Украина представила морской дрон MAGURA V5 на выставке в Турции
Источник фото: Промышленный Портал
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На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле представили модель нового украинского морского беспилотника MAGURA V5, – сообщает Промышленный Портал.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus или сокращенно MAGURA) V-типа – разработанный в Украине госкомпанией «СпецТехноЭкспорт» многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

MAGURA V5 сможет выполнять ряд задач: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.

Обновленные характеристики:

  • Длина: 5500 мм или 5,5 м;
  • Ширина: 1500 мм или 1,5 м;
  • Высота над ватерлинией: 500 мм;
  • Крейсерская скорость: 22 узла;
  • Максимальная скорость: 42 узла;
  • Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);
  • Полезная нагрузка 320 кг;
  • Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют передвигаться скрыто с превосходной маневровостью.

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