Украина представила морской дрон MAGURA V5 на выставке в Турции

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле представили модель нового украинского морского беспилотника MAGURA V5, – сообщает Промышленный Портал.
Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus или сокращенно MAGURA) V-типа – разработанный в Украине госкомпанией «СпецТехноЭкспорт» многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.
MAGURA V5 сможет выполнять ряд задач: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.
Обновленные характеристики:
- Длина: 5500 мм или 5,5 м;
- Ширина: 1500 мм или 1,5 м;
- Высота над ватерлинией: 500 мм;
- Крейсерская скорость: 22 узла;
- Максимальная скорость: 42 узла;
- Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);
- Полезная нагрузка 320 кг;
- Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.
Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют передвигаться скрыто с превосходной маневровостью.
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