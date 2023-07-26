Украина представила морской дрон MAGURA V5 на выставке в Турции

Главное преимущество новой разработки – передвижение скрыто с превосходной маневровостью.

Источник фото: Промышленный Портал

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле представили модель нового украинского морского беспилотника MAGURA V5, – сообщает Промышленный Портал.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus или сокращенно MAGURA) V-типа – разработанный в Украине госкомпанией «СпецТехноЭкспорт» многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

MAGURA V5 сможет выполнять ряд задач: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.

Обновленные характеристики:

Длина: 5500 мм или 5,5 м;

Ширина: 1500 мм или 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют передвигаться скрыто с превосходной маневровостью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.