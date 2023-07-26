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  1. В Украине

Реактор Запорожской АЭС может взорваться в любой момент, — Галущенко

10:45, 26 июля 2023
Министр добавил, что российская оккупация является основной причиной, по которой ЗАЭС находится в постоянной опасности.
Реактор Запорожской АЭС может взорваться в любой момент, — Галущенко
Фото: mev.gov.ua
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что реактор Запорожской АЭС может взорваться в любой момент. Об этом он указал в комментарии изданию Politico.

«Он может взорваться в любой момент; мы просто не знаем когда. Россияне полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности», – заявил Галущенко.

«Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на месте. Но мы не контролируем станцию и это вызывает тревогу», — добавил он.

Издание отмечает, что украинские власти неоднократно предупреждали мировое сообщество о потенциальной опасности на оккупированной ЗАЭС, заявляя, что разрушение дамбы Новой Каховки подчеркивает, что москва готова рисковать жизнью гражданских ради достижения своих политических и военных целей в Украине.

«Нам никто не верил, что россия может сделать такое, как взорвать дамбу. И посмотрите, что произошло. ЗАЭС всегда в центре внимания, рф так и не получила наказание. Никаких санкций по ее атомной энергетике не вводилось», – сказал Галущенко.

Поскольку украинские войска продвигаются в Запорожскую область, власти опасаются, что россияне могут попытаться создать диверсию на ЗАЭС, чтобы остановить контрнаступление, добавил министр.

Международное агентство по атомной энергии остается «шатким гарантом» того, что ЗАЭС сможет избежать судьбы дамбы.

«Хорошо, что они там выполняют свою работу. Но хотелось бы, чтобы они как технические специалисты объяснили, почему нарушается большинство протоколов безопасности», – сказал Галущенко. «Эксперты делают свою работу... Российская оккупация является основной причиной, почему ЗАЭС находится в постоянной опасности».

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